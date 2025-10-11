Norvegia, Solbakken ancora cauto dopo il 5-0 a Israele: "Oggi un altro passo avanti"

Il ct della Norvegia Stale Solbakken si gode la sua splendida creatura. Con il netto 5-0 di oggi contro Israele, la compagine scandinava sale a quota 18 punti e rafforza il suo primato nel Gruppo I. In attesa del match di questa sera tra l'Italia e l'Estonia, Haaland e compagni hanno 9 punti di vantaggio sugli azzurri (ma anche 2 partite in più).

"Probabilmente sono l'ultima persona in Norvegia a dire che questo è chiaro", ha dichiarato il commissario tecnico nel post partita ai microfoni di TV 2. La qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 è sempre più vicina, ma Solbakken non vuole spingersi troppo oltre: "Oggi è stato un altro passo avanti".

Classifica Gruppo I

Novergia 18

Italia 9**

Israele 9

Estonia 3*

Moldavia 0*

* una partita in meno

** due partite in meno