Brambati: "Mi attengo al comunicato della Fiorentina, ma l'emissario mi ha confermato tutto"

Massimo Brambati, dopo aver detto che la Fiorentina era stata messa in vendita da Rocco Commisso, ha dovuto fare i conti con la nota pubblicata dal club, che ha smentito la notizia. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio però, l'ex calciatore è tornato sul tema: "Io ho solo ripetuto quello che mi ha detto questa persona molto vicina alla Fiorentina. L'emissario in questione sapeva che ero a New York insieme al presidente della Giorgio Armani e mi ha chiesto se poteva essere interessato all'acquisizione del club viola. Mi attengo umilmente al comunicato della società viola, ma negli ultimi giorni questo emissario mi ha confermato tutto. La piazza di Firenze ha una risonanza mondiale ed è ambita da molti investitori".

Che momento sta attraversando la Fiorentina?

"I guai che ha la squadra viola sono difficili da risolvere. I giocatori non sono abituati a vivere questo tipo di situazione, le altre squadre in lotta per la salvezza hanno calciatori pronti per raggiungere l'obiettivo. La Fiorentina ha avuto anche molta sfortuna in questo campionato. La partita con la Roma non meritavi di perderla. I calciatori viola non sono da questa classifica".

Che ne pensa di Vanoli?

