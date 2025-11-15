La Turchia vince, ma Yildiz rimugina: "Avrei dovuto fare almeno due gol, chiedo scusa"

Nella partita della 5ª giornata del Gruppo E delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, la Turchia è riuscita a sconfiggere la Bulgaria per 2-0 nella sfida disputata a Bursa. Dopo la partita, il numero 10 della Juventus e '11' degli ottomani Kenan Yildiz ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita: "La Bulgaria ha giocato molto bene, abbiamo fatto loro i complimenti alla fine della partita perché ci hanno messo in difficoltà", ha confidato a caldo dopo il trionfo ottenuto.

Con la certezza, ormai, di accedere quantomeno ai playoff, in attesa di sapere all'ultima giornata se sarà proprio la Spagna a staccare direttamente il pass per il torneo iridato. "Abbiamo giocato bene come squadra. Il terreno era scivoloso, era difficile per noi. Abbiamo vinto con un'ottima prestazione. Cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime partite. Abbiamo avuto innumerevoli occasioni", ha proseguito nell'analisi il talentino turco.

Focalizzandosi poi sulla propria prestazione, facendo mea culpa pubblicamente: "Avrei dovuto segnare almeno due gol. Chiedo scusa per non esserci riuscito. La Spagna è attualmente la migliore nazionale al mondo, sono al primo posto. Faremo tutto il possibile e, se dio vuole, otterremo un buon risultato lì", la chiosa di Yildiz.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Spagna 15 punti

2. Turchia 12

3. Georgia 3

4. Bulgaria 0