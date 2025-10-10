Esclusiva TMW
Novellino: “Italia, Gattuso è l’uomo giusto. Fiorentina, perché hai comprato Piccoli?”
TUTTO mercato WEB
“L’Italia di Gattuso mi piace, Rino è uno che ottiene sempre ciò che vuole”. Così a TuttoMercatoWeb.com Walter Novellino.
Andremo al Mondiale?
“Lo spero. Le difficoltà ci sono, però Rino sta facendo bene”.
Chi per lo Scudetto?
“Occhio alla Roma di Gasperini. Il Napoli è la squadra con più qualità. L’antagonista principale è sicuramente l’Inter, ma Milan e Roma possono impensierire gli azzurri”.
Che succede alla Fiorentina?
“Una sorpresa al contrario. Pioli è un allenatore preparato. La squadra ha qualità. Ma il centrocampo deve ancora dimostrare tutte le sue qualità. In attacco credo che Kean si trovi bene da solo. Non ho capito l’acquisto di Piccoli”.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWLa favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile