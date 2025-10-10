Esclusiva TMW Novellino: “Italia, Gattuso è l’uomo giusto. Fiorentina, perché hai comprato Piccoli?”

“L’Italia di Gattuso mi piace, Rino è uno che ottiene sempre ciò che vuole”. Così a TuttoMercatoWeb.com Walter Novellino.

Andremo al Mondiale?

“Lo spero. Le difficoltà ci sono, però Rino sta facendo bene”.

Chi per lo Scudetto?

“Occhio alla Roma di Gasperini. Il Napoli è la squadra con più qualità. L’antagonista principale è sicuramente l’Inter, ma Milan e Roma possono impensierire gli azzurri”.

Che succede alla Fiorentina?

“Una sorpresa al contrario. Pioli è un allenatore preparato. La squadra ha qualità. Ma il centrocampo deve ancora dimostrare tutte le sue qualità. In attacco credo che Kean si trovi bene da solo. Non ho capito l’acquisto di Piccoli”.