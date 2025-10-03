Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"

Uno dei temi di questo inizio di stagione per l'Inter è l'assenza di tifo da parte della Curva Nord. Nino Ciccarelli, uno degli esponenti degli ultras nerazzurri, è tornato a parlare tramite il suo profilo Instagram, spiegando quando eventualmente i sostenitori del secondo anello verde torneranno a farsi sentire: "Mi state chiedendo in tanti se sia vero o no (che tornerà la Curva Nord, ndr)".

Ciccarelli risponde alla domanda non dando però troppi dettagli a livello temporale: "Io una cosa posso dirvela: quando torneranno in Curva le bandiere e gli striscioni, la Curva comincerà a cantare. Incrociamo le dita, sicuramente non sarà con la Cremonese. Ma incrociamo le dita, vedremo quello che succederà".

L'Inter domani scenderà in campo a partire dalle 18 a San Siro per misurarsi contro la squadra di Davide Nicola, appaiata a 9 punti in classifica e ancora imbattuta. Senza Thuram, in attacco toccherà con ogni probabilità a Bonny, che farà dunque il suo debutto da titolare. Chivu punterà per il resto sulla formazione tipo, con l'unico dubbio sulla fascia sinistra: Carlos Augusto insidia Dimarco, con il brasiliano che ha riposato in Champions League, mentre l'italiano è rimasto in campo per 90 minuti contro lo Slavia Praga di Trpisovsky.