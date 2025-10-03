Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret

Attraverso i canali propri canali ufficiali il Lecce ha diramato la distinta con i nomi del giocatori convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco per la gara di domani, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15, contro il Parma allo Stadio 'Tardini'. Assenti nelle fila dei salentini Tete Morente e Balthazar Pierret.

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja

Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Valente, Veiga

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Ramadani, Sala

Attaccanti: Banda, Camarda, N'Dri, Pierotti, Sottil, Stulic

Sulle condizioni di Berisha e l'indisponibilità di Morente il tecnico dei giallorossi si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: "Berisha si è allenato con la squadra, l’unico giocatore che sicuramente non ci sarà è Morente, che ha avuto un piccolo fastidio. Gli altri dovremmo averli tutti a disposizione, compreso Sottil che ha recuperato da quel piccolo problema avuto in settimana”.