Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Attraverso i canali propri canali ufficiali la Lazio ha diramato la distinta con i nomi del giocatori convocati dal tecnico Maurizio Sarri per la gara di domani, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15, contro il Torino allo Stadio 'Olimpico'.
Indisponibili per la sfida contro la squadra dell'ex tecnico biancoceleste Marco Baroni, lo squalificato Guendouzi, oltre agli infortunati Dele-Bashiru, Rovella, Vecino, Marusic e Pellegrini.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Pinelli
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni
