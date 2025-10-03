Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, parlando così del motivo per cui Cesc Fabregas non è presente: "Non è successo niente di trascendentale, il mister è squalificato e non sarà presente nel pre e post del match. Venendo da una settimana particolare ci sono state un po' di polemiche. Uno, era rischioso esporlo in conferenza, all'interno della quale ci sono state determinate parole. E due, per dimostrare ancora una volta quanto siamo allineati al nostro interno e compatti. Sono qua per questo".

Come arrivate alla sfida dopo queste polemiche arbitrali?

"Noi abbiamo una grande fortuna. Saper resettare sia le vittorie che le sconfitte e le polemiche molto velocemente. Il mister è un allenatore solido, la società è pro attiva. La settimana l'abbiamo approcciata bene, sapendo che andremo ad affrontare una squadra molto forte. Per il nostro valore, anche a livello finanziario, ce la giocheremo alla pari".

Che risultato aspettate per il ricorso? Voi avete più scelte rispetto all'anno scorso?

"Non vado sugli episodi, non è il mio mestiere commentare quello che è stata l'interpretazione arbitrale. Rocchi ha già commentato l'episodio. Io però voglio commentare chi siamo noi. Noi abbiamo tanta aggressività, siamo cattivi, i giocatori giovani però non compiono gesti cattivi. Siamo intensi, e ne siamo orgogliosi. Probabilmente è poco coerente con il modello italiano. L'allenatore è estremamente energico, intenso, e menomale. Competente, ma lo sappiamo. Passionale anche, ma non irrispettoso. Non l'ho mai sentito parlare male. Questo non dice chi è Fabregas. Ma per quello che è successo non è la rappresentazione di come siamo noi oggi".

Clicca qui per leggere la conferenza di Carlalberto Ludi.