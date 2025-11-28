Sampdoria, tattica in vista dello Spezia: rientro a pieno regime per Riccio, cinque ai box
La sfida contro lo Spezia si avvicina. Domenica alle 17.15 la Sampdoria sfiderà la squadra di Roberto Donadoni per un derby ligure che vale le zone basse della classifica. La squadra di Angelo Gregucci e Salvatore Foti ha svolto una seduta fra palestra e campo con torelli, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive.
Come riporta il sito ufficiale della società Oliver Abildgaard, Giorgio Altare, Alex Ferrari e Matteo Ricci hanno svolto un allenamento differenziato mentre Marvin Cuni ha svolto un percorso individuale in campo. Ritorno in gruppo a pieno regime per Alessandro Pio Riccio. Per domani pomeriggio è prevista la seduta di rifinitura sempre al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.
