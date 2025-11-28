Empoli-Bari, i convocati di Vivarini per il suo esordio: dopo Darboe, si ferma anche Maggiore
Vigilia di gara per per il Bari, che domani farà visita all'Empoli, in occasione della gara valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Castellani' con fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00, e nuovo esordio di mister Vincenzo Vivarini sulla panchina biancorossa, in una sfida che per lui è già da ex.
E proprio in conferenza stampa, durante la sua presentazione, il mister ha parlato anche della rosa a sua disposizione, senza però scendere nel dettaglio dei singoli ma limitandosi a un discorso generale: "Qua bisogna vincere. Abbiamo le stesse ambizioni: dobbiamo avere armonia nel gestire la palla, difendere ed aggredire. Dobbiamo comportarci sempre al meglio, vorrei vederlo subito ma serve tempo. Più lavoro e poche chiacchiere".
A ogni modo, come fa sapere il club, per la sfida ai toscani tornano a disposizione Mehdi Dorval e Gaston Pereiro, mentre è ancora ai box Ebrima Darboe; non convocato neppure Giulio Maggiore, alle prese con un leggero affaticamento muscolare.
Quindi, di seguito, l'elenco dei 24 a disposizione:
PORTIERI: Cerofolini, Marfella, Pissardo;
DIFENSORI: Burgio, Dickmann, Dorval, Kassama, Meroni, Nikolaou, Pucino, Vicari;
CENTROCAMPISTI: Bellomo, Braunoder, Castrovilli, Colangiuli, Pagano, Verreth;
ATTACCANTI: Antonucci, Cerri, Gytkjaer, Moncini, Partipilo, Pereiro, Rao.
