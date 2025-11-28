TMW Radio Braglia: "Inter, attacchi ingiusti per Sommer. C'è qualcuno all'interno..."

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci?

"La Lazio avrebbe dovuto avere qualche punto in più e se non ce l'ha è per l'ostracismo di Sarri per un determinato assetto tattico. Per me era una squadra ottima, che ha lottato per il quarto posto lo scorso anno e non è possibile che ora sia così distante dalla Roma. Per me ha fatto molto meglio Allegri".

Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:

"Tutte e due possono fare bene. Il problema della Juve è che serve tempo per instaurare un certo tipo di rapporto con i giocatori e dare la propria mano alla squadra. L'Inter manca d'identità, ma non nelle qualità dei giocatori, ma non è più cinica come qualche stagione fa. Sembra quasi che si specchi della sua bellezza ma alla fine il contenuto non porta risultati. Ha però le qualità per vincere. Per ora è venuto meno lo spirito agonistico solito".

Sommer ha responsabilità sul gol preso con l'Atletico nel 2-1?

"C'è un attacco mediatico contro di lui, già dal derby. Anche il difensore in quel caso sbaglia. Un errore c'è, ma non mi piace questo attacco nei suoi confronti, è ingiusto. E per me è indotto dall'interno e non dall'esterno. Per me qualcuno lo vuole fare fuori. E' da inizio anno che è stato messo nel mirino. Per me ok se lo rimpiazzi con Maignan, ma se come sento si parla di Caprile, questo non è ancora pronto. Prima di rimpiazzare uno come Sommer, ci penserei e troverei uno all'altezza".

Roma-Napoli big match di giornata:

"Dee essere un grande Napoli ad affrontare oggi la Roma. Gasperini comunque quando è stato sostituito ha sempre avuto il secondo che ha vinto sempre, è un dato incoraggiante per la Roma. L'entusiasmo a Roma sopperisce l'assenza dell'allenatore. E' una partita che può lanciare la Roma".

Fiorentina, come commenta le parole di Dzeko nel post-Aek?

"Sarei stato zitto, non avrei, al di là del contenuto e dell'autocritica, tirato in ballo certe cose. Quando c'è un momento delicato, devi reagire non con le parole.