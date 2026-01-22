Olimpico sold out per Roma-Stoccarda, ancora una volta. È il 77° dell'era Friedkin
La Roma questa sera alle ore 21:00 ospita allo stadio Olimpico lo Stoccarda, per disputare la partita valevole per la 7^ giornata della Fase campionato di Europa League, la penultima del maxi-girone per quanto riguarda la seconda coppa europea per club in termini di importanza.
E per Roma-Stoccarda si va verso il 77° sold out dell’era Friedkin con oltre 65.000 spettatori pronti a sostenere il Club giallorosso in questa ultima notte europea casalinga della fase campionato. Anche per il primo big match di campionato del 2026, lo Stadio Olimpico è pronto a tingersi di giallorosso con oltre 62.000 tifosi attesi. Ci sono ancora pochi biglietti per vivere la sfida con i rossoneri, importante anche per la lotta nei posti più alti della classifica.
Le formazioni ufficiali di Roma-Stoccarda.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Kone, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Ferguson.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav.