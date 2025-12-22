Napoli, Politano: "Conte è il nostro condottiero, dopo Bologna ci davano per morti..."
Matteo Politano, esterno del Napoli, è stato intervistato da Italia 1 al termine della finale di Supercoppa italiana vinta col Bologna: "Siamo venuti qua da campioni d'Italia, volevamo questo trofeo e lo abbiamo dimostrato con una grande prestazione: potevamo fare qualche gol in più ma siamo contenti della vittoria. Conte è il nostro condottiero e lo seguiamo fino alla morte, dopo Bologna ci davano per morti e invece oggi ci portiamo a casa questa coppa. Ora festeggiamo e poi penseremo al campionato".
