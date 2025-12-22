David Neres eroe della Supercoppa: "Felice per la doppietta, vittoria meritata"

Mattatore della finale di Supercoppa italiana, decisa da una sua doppietta, l'attaccante brasiliano del Napoli David Neres è stato intervistato da Sportmediaset al termine della sfda: "Sono molto felice per i due gol ma soprattutto per la prestazione e per la vittoria, ce la siamo meritata. Il nostro focus ora è sul campionato, per parlare di Champions League c'è tempo ma la fiducia dopo serata così aumenta".