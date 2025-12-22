Napoli, Di Lorenzo: "Volevamo questa Supercoppa a tutti i costi, se giochiamo così..."

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Italia 1 al termine della finale di Supercoppa italiana vinta per 2-0 sul Bologna: "Finalmente la prima Supercoppa, avevo perso due finali e la terza è andata bene. Sono contento per me e per la squadra, abbiamo dimostrato di volerla più degli avversari, se abbiamo questo spirito e questo atteggiamento possiamo dar fastidio a tutti".

Napoli pronto per aprire un ciclo vincente?

"Sicuramente più vinci e più ti viene fame, dopo lo scudetto dello scorso anno ci tenevamo a vincere questa Supercoppa e abbiamo dimostrato di volerla a tutti i costi".

Cosa ti senti di promettere per il 2026?

"Abbiamo avuto dei momenti di blackout, soprattutto in Champions League però se abbiamo questa unione in campo possiamo giocarcela con chiunque. Questa deve essere la base per il 2026, ci rituffiamo nel campionato con questa bella vittoria".