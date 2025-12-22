Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"

Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
ieri alle 22:48Serie C
Claudia Marrone

Una doppietta che fa chiudere al meglio il 2025 al Catania quella segnata dal trequartista Kaleb Jimenez, che ieri ha deciso la gara contro l'Atalanta U23 e ha permesso ai suoi di rimanere al primo posto nel Girone C di Serie C; sì, in coabitazione con il Benevento, ma gli scontri diretti sorridono alla formazione siciliana.

Al netto di ciò, nel post partita, il giocatore ha parlato alla stampa, e non solo del match. Ecco le sue parole, riportate dal sito tuttocalciocatania.com: "Era importante vincere, e sono davvero contento della prestazione di tutta la squadra: abbiamo dato l’anima. Si è giocato sul fango e sotto la pioggia, ma se non ti sporchi i pantaloncini non serve scendere in campo. Io volevo sbloccarmi al ‘Massimino’, era qualcosa che aspettavo da un anno e mezzo, dal primo giorno che sono qua. Anche se poi l’importante è dare tutto per la maglia si indossa".

Guardando al futuro, e parlando del rinnovo: "Ne riparleremo con calma dopo le feste con il procuratore e la società. Io sono contento di essere qua, ora però ci godiamo le feste in famiglia e poi si torna a fare sul serio. Ma di una cosa sono sicuro: giocare qui è un privilegio per tutti".

Articoli correlati
Feralpi, ecco Sorensen. Juve e Catania guardano al futuro, Torrente rimane a Trapani... Feralpi, ecco Sorensen. Juve e Catania guardano al futuro, Torrente rimane a Trapani
Catania, sguardo al futuro. Per Jimenez possibile rinnovo triennale Catania, sguardo al futuro. Per Jimenez possibile rinnovo triennale
Catania, sospiro di sollievo per Jimenez: nessuna lesione muscolare per il centrocampista... Catania, sospiro di sollievo per Jimenez: nessuna lesione muscolare per il centrocampista
Altre notizie Serie C
Trapani, movimenti in attacco: Fischnaller nel mirino del Casarano. In arrivo Stauciuc... Trapani, movimenti in attacco: Fischnaller nel mirino del Casarano. In arrivo Stauciuc
L'Union Brescia di Corini brilla nel recupero. Due vittorie su due gare arrivate... L'Union Brescia di Corini brilla nel recupero. Due vittorie su due gare arrivate oltre il 90'
Inter U23, Vecchi: "Del percorso generico son felice, ma stiamo commettendo troppi... Inter U23, Vecchi: "Del percorso generico son felice, ma stiamo commettendo troppi errori"
Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa... Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"
Serie C, 19ª giornata: in extremis, Silvestri-Cazzadori per i 3 punti al Brescia.... Serie C, 19ª giornata: in extremis, Silvestri-Cazzadori per i 3 punti al Brescia. Inter U23 ko
Perugia-Triestina, accordo di massima per Vertainen. Che vuole la B per lasciare... Perugia-Triestina, accordo di massima per Vertainen. Che vuole la B per lasciare Trieste
Serie C, 19ª giornata: dopo i primi 45', è pari a rete bianche tra Union Brescia... Serie C, 19ª giornata: dopo i primi 45', è pari a rete bianche tra Union Brescia e Inter U23
Lecco, Aliberti: "Se qualcuno andrà via, sarà sostituito: la rosa non verrà indebolita"... Lecco, Aliberti: "Se qualcuno andrà via, sarà sostituito: la rosa non verrà indebolita"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
3 Victor Boniface, zero gol con il Werder Brema finora. E uno stop che può farlo saltare
4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli vince, convince e alza la Supercoppa. E anche le casse sorridono
Immagine top news n.1 Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è andata
Immagine top news n.2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
Immagine top news n.3 Juventus, in arrivo il nuovo direttore sportivo: accordo per il ritorno di Marco Ottolini
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug! Il centravanti tedesco è sbarcato in Italia
Immagine top news n.5 Napoli, De Laurentiis: "Avevate dubbi su Conte? Ai tifosi dico che ci divertiremo ancora"
Immagine top news n.6 Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Immagine top news n.7 Napoli bellissimo nella notte di Riad. Doppio Neres, 2-0 al Bologna e 3ª Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.3 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.4 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Perinetti e l'anoressia di sua figlia: "Avere fragilità non è un delitto, chiedete aiuto"
Immagine news Serie A n.2 Giannichedda: "Juve, Spalletti le sta ridando una mentalità vincente"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, 16 partite per capire che si doveva cambiare?"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui"
Immagine news Serie A n.4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
Immagine news Serie A n.5 Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di soldi"
Immagine news Serie A n.6 Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe stato la fine"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Per il momento nessuna richiesta, né per Palumbo né per Lescano. Vedremo"
Immagine news Serie B n.2 Sirene qatariote per Shpendi del Cesena: su di lui, personale gradimento di Roberto Mancini
Immagine news Serie B n.3 Venezia in piazza per gli auguri di Natale. Antonelli: "L'unione tra tutti, è una marcia in più"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, prima la Reggiana poi il calciomercato. La priorità rimane un attaccante
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, nel mirino c'è il Mantova: tre punti da conquistare per chiudere al meglio il 2025
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, obiettivo Brunori: attesi aggiornamenti la prossima settimana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, movimenti in attacco: Fischnaller nel mirino del Casarano. In arrivo Stauciuc
Immagine news Serie C n.2 L'Union Brescia di Corini brilla nel recupero. Due vittorie su due gare arrivate oltre il 90'
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Del percorso generico son felice, ma stiamo commettendo troppi errori"
Immagine news Serie C n.4 Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 19ª giornata: in extremis, Silvestri-Cazzadori per i 3 punti al Brescia. Inter U23 ko
Immagine news Serie C n.6 Perugia-Triestina, accordo di massima per Vertainen. Che vuole la B per lasciare Trieste
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.4 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?