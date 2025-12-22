Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"

Una doppietta che fa chiudere al meglio il 2025 al Catania quella segnata dal trequartista Kaleb Jimenez, che ieri ha deciso la gara contro l'Atalanta U23 e ha permesso ai suoi di rimanere al primo posto nel Girone C di Serie C; sì, in coabitazione con il Benevento, ma gli scontri diretti sorridono alla formazione siciliana.

Al netto di ciò, nel post partita, il giocatore ha parlato alla stampa, e non solo del match. Ecco le sue parole, riportate dal sito tuttocalciocatania.com: "Era importante vincere, e sono davvero contento della prestazione di tutta la squadra: abbiamo dato l’anima. Si è giocato sul fango e sotto la pioggia, ma se non ti sporchi i pantaloncini non serve scendere in campo. Io volevo sbloccarmi al ‘Massimino’, era qualcosa che aspettavo da un anno e mezzo, dal primo giorno che sono qua. Anche se poi l’importante è dare tutto per la maglia si indossa".

Guardando al futuro, e parlando del rinnovo: "Ne riparleremo con calma dopo le feste con il procuratore e la società. Io sono contento di essere qua, ora però ci godiamo le feste in famiglia e poi si torna a fare sul serio. Ma di una cosa sono sicuro: giocare qui è un privilegio per tutti".