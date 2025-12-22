Le polemiche definitivamente alle spalle. ADL, abbraccio e carezza ad Antonio Conte

"Avevate qualche dubbio su Conte?". E' iniziata così l'intervista di Aurelio De Laurentiis dopo il successo del suo Napoli sul Bologna, un 2-0 firmato David Neres che ha regalato la Supercoppa Italiana al club campione d'Italia in carica. Ha poi proseguito, De Laurentiis: "Conte è un maestro, non ha avuto bisogno di tanto tempo per inserirsi da vincitore nel nostro contesto. Io nella vita ho sbagliato molto poco con i registi, con gli attori e anche con gli allenatori".

Parole dolci insomma, per il presidente del Napoli nei confronti del suo allenatore. Parole che arrivano dopo un abbraccio intenso, sorridente, regalato nell'immediato post partita dallo stesso numero uno del club a Conte e ripreso dalle telecamere a bordo campo dopo il successo e la certezza dell'aver portato a casa l'ennesimo trofeo della sua gestione.

Due fatti che chiudono definitivamente le polemiche di casa azzurra di qualche settimana fa, quando i risultati non arrivavano e lo stesso Conte si era dovuto prendere alcuni giorni di riposo in concomitanza con la sosta per ricaricare le batterie. Oggi il Napoli festeggia e basta, con le polemiche e le analisi catastrofiste che sembrano solo un ricordo lontano. E fra De Laurentiis e Conte sembra essere scoppiato nuovamente l'amore dei tempi migliori.