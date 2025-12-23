Ora sì che si vede l'effetto-Spalletti, Gentile: "Prima di lui Juventus bloccata e impaurita"

La Juventus si prepara ad affrontare il Pisa. Dopo due scontri d'alta classifica vinti contro Bologna e Roma, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata ad una sorta di prova di maturità, per dimostrare di essere capace di avere la meglio anche contro avversari più chiusi in difesa.

L'ex bianconero Claudio Gentile nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'effetto che sta producendo l'arrivo del tecnico di Certaldo sulla panchina. ''L’effetto Spalletti c’è e si sente" - le sue parole - ". E non è soltanto una questione di punti conquistati: Luciano ha ridato morale e autostima a una squadra che prima del suo arrivo a Torino era bloccata e impaurita".

Ora c'è da cavalcare l'onda, secondo l'ex Campione del Mondo: "Luciano deve sfruttare l’entusiasmo dell’ambiente e soprattutto il ritorno di Bremer per compiere un nuovo salto di qualità" - ha aggiunto - ". Il brasiliano è reduce dall’infortunio al ginocchio e ha giocato soltanto una volta titolare con Spalletti: contro la Roma l’ho visto bene finché è stato in campo. Se Gleison torna al top della forma, la Juventus diventerà ancora più solida, compatta e dura da affrontare per qualsiasi avversaria", ha spiegato. "Non so se i bianconeri potranno addirittura arrivare a conquistare lo scudetto, però di questo passo mi sembra che Spalletti abbia le carte in regola per lottare fino alla fine con Inter, Napoli, Milan e Roma", il suo pensiero.