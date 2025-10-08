Gentile: "Quella della Juve non mi sembra una grande difesa. Nessuno mi esalta"

Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, non le ha mandate a dire sulla rosa dei bianconeri, specialmente sul reparto arretrato, che ha commentato così a La Gazzetta dello Sport: "Non mi sembra una grande difesa, il modo di marcare non può dare risultati sorprendenti. Quando penso a come dovevo marcare io e a come si marca oggi, mi viene un po' di tristezza. Si lascia troppo spazio per le punte, non c'è una marcatura a uomo. Una volta, se il tuo uomo segnava non giocavi la domenica dopo. Era un impegno al 100%".

C'è un difensore che le piace della Juventus di oggi?

"Non ci sono giocatori che mi esaltano, cercano tutti di fare il loro lavoro. Penso che l'allenatore debba lavorare molto sulla fase difensiva, perché se non prendi gol la partita almeno finisce 0-0: poi, se fai gol vinci. È tutto legato a questo, a subire meno gol possibile".

Cosa pensa di questo inizio di stagione?

"Purtroppo non si può pretendere molto. Non è una squadra partita per lo Scudetto, fatica anche a costrurire il gioco a volte. Speriamo che l'allenatore riesca a dare un nuovo cambiamento di immagine, per essere una squadra veramente di buon livello in difesa e in attacco".