Oristanio al Parma, ci siamo. I dettagli dell'accordo col Venezia
Arrivano conferme circa il sorpasso oramai effettuato da parte del Parma sul Torino nella corsa a Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002 di proprietà del Venezia reduce da una stagione, la scorsa, in cui ha collezionato in Serie A 37 presenze con 3 gol e 3 assist all'attivo.
Nelle ultime ore il club del presidente Krause ha deciso di accelerare e ha dato così la zampata decisiva nella trattativa con i lagunari. L'operazione, dalle ultime raccolte, si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra compresa fra i 7 e gli 8 milioni di euro, col giocatore atteso a Parma per le visite mediche nelle prossime ore.
Editoriale di Raimondo De Magistris
