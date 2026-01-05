Orsi attacca Lotito: "Lazio senza capo né coda e ora la indebolisce con l'addio di Castellanos"
La Lazio cade in casa contro il Napoli. All'Olimpico la formazione di Maurizio Sarri perde 2-0 una partita in cui ha fatto fatica a creare occasioni da gol e chiusa addirittura con zero tiri in porta. Della partita, ma più del momento dei biancocelesti, ha parlato Fernando Orsi, intervenuto al microfono di Radio Radio.
Di seguito le sue parole: "La Lazio non ha né capo né coda. Ha il mercato bloccato da luglio e non ha ancora fatto nulla. Lotito aveva detto che non avrebbe indebolito la squadra e la prima mossa è stata cedere Castellanos".
"Questi sono i risultati di una gestione degli ultimi sei mesi a dir poco discutibile. Avete visto che rosa ha la Lazio? È una squadra modesta: contro il Napoli è giusto che perda".
