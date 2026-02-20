Orsi: "Napoli, la gestione di Conte si può discutere, sia su giocatori come Lang che su Vergara"

Nel corso del suo intervento su Televomero, Fernando Orsi ha commentato il momento del Napoli partendo dai tanti infortuni: "Ormai non bisogna neanche stupirsi - riporta TuttoNapoli.net -. Rrahmani? Ci sono alcuni giocatori che hanno una muscolatura fragile... La rincorsa a Wesley ha influito? Indubbiamente è anomala, perché lui non è un velocista. Chiaramente cerchi di fare di tutto per riprendere l'avversario e ti spingi magari oltre il limite. Abbiamo sempre detto che Rrahmani è il ministro della difesa del Napoli; quando manca lui...

Sulla gestione di Conte si può discutere, sia su giocatori come Lang che su Vergara, che poteva essere utilizzato prima. McTominay? Se devo rischiare anche l'1%, sto un'altra settimana a riposo. Anche se il Napoli dovesse perdere contro l'Atalanta, può arrivare comunque tra le prime 4.

Perché poi scusa: qualcuno avrà imparato dal passato? Contro la Roma, McTominay non ha giocato. Eppure il Napoli è riuscito a fare una partita molto fisica. Tridente Vergara-Hojlund-Alisson Santos contro l'Atalanta? Non sarebbe uno scandalo".