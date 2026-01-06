Orsi: "Clima pesante attorno alla Lazio, con Kean la Fiorentina può sperare"

L'ex portiere Fernando Orsi, che nella sua carriera da calciatore ha giocato anche per la Lazio, si è proiettato sul prossimo impegno in Serie A dei biancocelesti, chiamati alla sfida casalinga contro la Fiorentina: "La Lazio è una squadra molto quadrata, in difesa ha degli ottimi automatismi infatti prende pochi gol. Avrà il problema centravanti, perché mancheranno tutti in pratica, Castellanos venduto al West Ham, Dia in Coppa d'Africa, Noslin squalificato. Giocherà col falso nueve, credo con Pedro o Isaksen davanti. I tifosi in questo momento sono gli unici che hanno ragione. La Lazio non fa mercato, o se lo fa vende tutti. L'ambiente è deluso ma sostiene la squadra. La squadra è supportata, un po' meno la presidenza, c'è un clima pesante".

Spostando la propria attenzione su ciò che succede invece in casa Fiorentina, prosegue così nelle sue riflessioni Orsi: "Contro la Cremonese l'ho vista, è stata un po' confusionaria, poi alla fine è entrato Kean e ha fatto gol. Se lui comincia a segnare la Fiorentina può sperare. La vittoria è stata importante ma per salvarsi servono tanti risultati utili consecutivi. Vediamo chi la spunta, ogni partita per i viola è decisiva".

Conclusione di intervista per Orsi sull'uscita in prestito verso la Sampdoria del giovane portiere Martinelli: "Non so se sono sei mesi persi. Lui ha vent'anni e l'occasione in B è importante, secondo me è una buona mossa per tutti".

