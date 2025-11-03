Ostigard: "La vittoria nel finale cambia tutto. Questo è il gol più importante della mia carriera"

Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha concesso un'intervista ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Sassuolo, valevole per la decima giornata di Serie A. Il centrale norvegese ha ripercorso le emozioni della sfida e l'importanza della vittoria per il morale della squadra.

Mi racconti le emozioni di quando hai capito di aver segnato il gol?

"È incredibile. Abbiamo avuto periodi difficili in alcune partite e oggi abbiamo vinto la gara negli ultimi minuti. Abbiamo lavorato molto e è stata una situazione molto difficile per noi, per i tifosi e per tutti in generale. Per vincere questa partita era molto importante".

Per l'importanza del gol, per il peso, per il momento, è il gol più importante della tua carriera?

Sì, in questa situazione forse le cose cambieranno dopo una vittoria. Dobbiamo vincere una partita per sentire che siamo ancora lì. Abbiamo affrontato difficoltà, abbiamo perso, abbiamo perso opportunità. Quando vinci una partita, hai qualcosa dentro la squadra. Sono contento di aver segnato questo gol.