Genoa, Ostigard: "Non siamo felici di questa situazione, oggi una grande opportunità"

Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese: "Ovviamente non siamo felici della situazione, è un momento complicato e oggi è un'opportunità per vincere in casa. Sarà una gara molto difficile, ma abbiamo bisogno dei tre punti".