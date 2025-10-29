Genoa, Ostigard: "Non siamo felici di questa situazione, oggi una grande opportunità"
TUTTO mercato WEB
Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese: "Ovviamente non siamo felici della situazione, è un momento complicato e oggi è un'opportunità per vincere in casa. Sarà una gara molto difficile, ma abbiamo bisogno dei tre punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile