TMW Genoa, verso il Parma col dubbio Ostigard: migliorano Cornet e Messias, Stanciu ai box

Passata la sosta per le Nazionali, è tempo di pensare al campo. Il Genoa si prepara alla sfida contro il Parma per inseguire la prima vittoria in campionato. Una partita insidiosa ma che il Vecchio Grifone potrà affrontare insieme al pubblico pronto a dare la carica dagli spalti. Domenica pomeriggio saranno infatti più di 30mila gli spettatori al "Ferraris" pronti a soffiare sulle vele della barca rossoblù.

Ostigard da valutare

E il tecnico francese sta lavorando con la squadra dl centro sportivo "Gianluca Signorini". Gruppo che ha visto nella giornata di ieri il rientro alla base di tutti i giocatori impegnate con le rispettive Nazionali, l'ultimo era il messicano Johan Vasquez, ma anche diversi giocatori che andranno valutati attentamente in vista della sfida con i ducali. Il primo è Leo Ostigard. Il difensore norvegese è sempre alle prese con un fastidio alle costole dopo un episodio con Castro. Prosegue sapere il suo lavoro a parte Nicolae Stanciu, alle prese con una distrazione al bicipite della coscia destra.

Cornet e Messias in miglioramento

Arrivano buone indicazioni invece da Maxwel Cornet. L'attaccante ivoriano si sta allenando parzialmente con il gruppo. Se sarà disponibile o meno per domenica pomeriggi lo sapremo solamente nelle prossime ore visto che permane sempre cautela sulle sue condizioni. Stesso di scorso vale per Junior Messias che comunque anche lui sta aumentando piano piano la sua condizione.