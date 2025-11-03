Ostigard manda in paradiso il Grifone. Il Genoa si regala la prima vittoria contro il Sassuolo

Roberto Murgita e Domenico Criscito regalano al Genoa la sua prima vittoria stagionale. La gara del Mapei Stadium si sblocca nel primo tempo grazie al sinistro di Malinovskyi, ma la rete di Berardi sembrava dovesse rimandare ancora una volta l'appuntamento dei liguri con la vittoria. Nel finale però il colpo di testa di Ostigard manda in paradiso il Grifone.

Parte forte il Grifone che sfiora il vantaggio già dopo un quarto d'ora di gara con una tripla occasione nella stessa azione: Thorsby serve Vitinha che calcia in diagonale e manca il bersaglio di poco. Sul cross di Norton-Cuffy interviene Idzes, poi Colombo prova la conclusione di controbalzo mandando il pallone alto sopra la traversa. E' il preludio al gol che arriva 3 minuti più tardi, dopo che sugli sviluppi di un corner Muric è bravo ad anticipare gli avversari ma respinge centralmente. Il pallone arriva sui piedi di Malinovskyi, che dal limite dell'area lascia partire un grande sinistra che si insacca sotto la traversa. Il gol da una scossa al Sassuolo, che tenta il gol del pari prima con una conclusione dalla distanza di Kone e poi due volte con il colpo di testa di Pinamonti. Al 35' ancora il numero 99 dei neroverdi tenta il pareggio con una super giocata, dopo aver stoppato spalle alla porta il bel suggerimento di Laurinté e provato a beffare Leali con un colpo di tacco da urlo.

Nella ripresa trovavano subito il gol del pareggio i padroni di casa grazie al secondo gol di Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo raccoglie sul secondo palo un pallone prolungato da Colombo sugli sviluppi di un corner e il sinistro buca Leali. Pochi minuti dopo Laurienté ha sui piedi il pallone del possibile vantaggio ma spreca tutto da buona posizione spedendo il tiro alle stelle. Con il passare dei minuti la gara perde di intensità ma la svolta arriva in pieno recupero con il colpo di testa di Ostigard che regala al Genoa la sua prima vittoria in stagione.