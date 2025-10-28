Habemus Lookman! Primo gol con l'Atalanta in questa stagione e 1-1 contro il Milan
Primo gol in questa stagione con l'Atalanta per Ademola Lookman, che al 35' fa 1-1 per la sua squadra contro il Milan. Bella trama dei nerazzurri, che manovrano al limite dell'area fino a che la sfera non arriva a Pasalic, abile a servire Lookman, che si libera bene di Tomori e, con Gabbia che non arriva in tempo per chiudere, insacca con un mancino forte sotto la traversa, sul palo di un Maignan rimasto di sasso. Torna così al gol Lookman dopo 5 mesi dall'ultimo, che risaliva a maggio, per la sua rete numero 100 da professionista, comprese anche le nazionali (pure le Under inglesi).
