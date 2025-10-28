TMW
De Roon fuori dopo soli 20' di Atalanta-Milan: per lui contrattura al polpaccio
Dopo 20 minuti della partita tra la sua Atalanta e il Milan, il centrocampista e capitano nerazzurro Marten De Roon ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema fisico. Dalle prime sensazioni si tratta di una contrattura muscolare al polpaccio sinistro, il calciatore sarà comunque osservato nuovamente nelle prossime ore dallo staff medico degli orobici.
