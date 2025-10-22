Real Madrid-Juventus 1-0, il Player of the Match è Arda Guler
TUTTO mercato WEB
Arda Güler è stato nominato Player of the Match dal Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA, che ha dichiarato: "La lettura del gioco, i passaggi, i cross sui calci piazzati e la sicurezza con la palla di Arda Güler sono stati eccezionali, insieme al contributo del centrocampista in difesa".
Voto 6.5 per Tuttomercatoweb, così motivato: Spazia su tutto il campo senza risparmiarsi, va alla ricerca della posizione più consona per inventare e la trova: le giocate non sono mai banali. Meritata l’ovazione del Bernabeu.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile