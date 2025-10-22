Live TMW Slavia Praga, Trpišovský: "Abbiamo dato tutto oggi giocando alla pari dell'Atalanta"

Trpišovský , allenatore dello Slavia Praga, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

Quanto è contento per il risultato?

"Abbiamo conquistato un buon punto. Oggi sono contento a differenza delle scorse prestazioni dove invece non eravamo in forma. Lo Slavia Praga oggi è riuscito a fare il suo compito: abbiamo fatto il massimo, andando oltre il nostro limite. Tanto di cappello ad alcune azioni dell'Atalanta considerando la loro grande velocità. Siamo stati bravi a dimostrare grande forza: tutti i ragazzi hanno proposto un buon gioco, anche da parte chi è subentrato. I nostri tifosi ci hanno aiutato molto. La gente era fantastica: abbiamo lasciato tutto in campo".

Come giudica la fase offensiva?

"Oggi sapevamo che l'Atalanta era una squadra forte. Sono molto felice che il calcio che viene portato dalla Repubblica Ceca riesce a portare qualcosa di importante anche in Champions. Vero che contro l'Inter non siamo stati bravi, ma oggi siamo stati all'altezza della situazione. Nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari dell'Atalanta: siamo stati anche attenti dietro".

Una prestazione importante quella di stasera?

"Siamo riusciti a gestire bene i primi palloni, oltre ad un secondo tempo dove abbiamo alzato il ritmo aumentando anche la velocità. Abbiamo giocato al 100%, altrimenti si rischiava molto viste le potenzialità dell'avversario".

Gli infortuni hanno pesato molto nonostante la prestazione?

"Avevamo alcune soluzioni considerando che ci mancavano anche certi titolari. Tuttavia abbiamo ripiegato su certi giocatori che hanno puntato molto su esperienza e velocità. Avevamo delle assenze anche a centrocampo: era difficile fare delle variazioni, ma ci siamo comportati bene".

Cosa ne pensa di Moses?

"Sicuramente mi ha fatto una bella impressione sulla fascia destra: ci ha aiutato tanto. Posso solo dire grazie sia a lui che alla squadra: abbiamo giocatori di qualità e nutro grande rispetto nei loro confronti. Staremo a vedere per il futuro".

Che impressione ha in vista delle prossime gare?

"Dobbiamo cercare di essere umili e continuare a lavorare nella maniera migliore. Lo Slavia Praga deve sempre giocare alla pari. Certo, ci sono state partite dove potevamo fare di più, ma abbiamo affrontato delle squadre di tutto rispetto. Abbiamo 2 punti, possiamo migliorare, ma sono contento per la prestazione dei ragazzi: stanno maturando molto contro questi avversari, aspetto fondamentale anche in vista del futuro".

23:44 - Termina qui la conferenza stampa di Trpišovský