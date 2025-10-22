Tudor confermato dal club e dalla squadra: dal Bernabeu esce una Juventus compatta

Una Juventus che esce dal Santiago Bernabeu a testa alta, pur con sulle spalle una sconfitta che complica la classifica di Champions League. I bianconeri sono partiti forte tenendo botta alla straordinaria qualità spagnola, creandosi le proprie occasioni. La ripresa ha fatto vedere alcune fiammate del Real che sono bastate per vincere la partita, anche se le occasioni di Vlahovic e Openda si portano dietro rammarico.

Una Juventus comunque pienamente in gara fino al novantacinquesimo, segnale incoraggiante di fronte Vinicius, Mbappé e compagnia. Merito dei giocatori, compatti e concentrati sul campo, ma anche del lavoro di Igor Tudor che nonostante le critiche e le voci di panchina traballante è stato confermato a parole dalla dirigenza e coi fatti dalla squadra che fin dal primo momento è sembrata giocare con e per il suo allenatore dopo la frustrante prestazione di Como.

"Si sono scritte e dette cose non vere: Igor è l'allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui. Poi ci sono i confronti come in tutti i club e in tutte le famiglie e a volte capita di non andare d'accordo. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori", aveva spiegato Giorgio Chiellini prima del match. Poi come detto ci ha pensato la squadra, a blindare la panchina di Tudor a doppia mandata.