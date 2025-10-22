Vlahovic: "La miglior Juventus dell'anno. Serve stesso atteggiamento sia col Real che col Como"

Dusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid, partita terminata 1-0 con gol di Bellingham.

E' la miglior prestazione dell'anno?

"Credo di sì, c'è stato un grande cambiamento rispetto a Como e a tante altre partite. Abbiamo parlato, siamo tutti d'accordo sul fatto di dover avere questo atteggiamento, che sia al Bernabeu col Real Madrid o contro il Como. Dobbiamo avere la stessa mentalità in tutte le partite, non è possibile in una squadra come la nostra avere queste diversità di rendimento, perché la scorsa non siamo stati all'altezza della Juventus. Detto questo non siamo contenti perché usciamo con una sconfitta, se facciamo o faccio gol la partita finisce in modo diverso… Ora dobbiamo subito pensare alla Lazio perché sarà difficile".

Come si fa a mantenere la continuità sulla stagione?

"Dobbiamo lavorare, parlare tutti i giorni. Sul lavoro però non si può dire niente a nessuno, tutti stanno dando il 100% che però forse non basta, dobbiamo dare tutti di più e solo così possiamo crescere. Sennò torniamo a fare bene una partita e male le successive. Dobbiamo assolutamente alzare il livello".

Vista l'ottima prova, ora si aspetta continuità da titolare?

"Non lo so, decide il mister. Come ho sempre detto mi metto a disposizione e rispetto tutti, decide solo il mister se e quando mettermi in campo".