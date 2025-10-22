Juventus, Vlahovic: "Futuro? Non sento la pressione, davanti una sana competizione"

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, commenta ai microfoni di Prime Video il ko per 1-0 contro il Real Madrid nella terza giornata di Champions League: "Probabilmente stasera ripenserò a quel gol sbagliato, ma domani è un nuovo giorno e si deve pensare alla prossima partita. Mi sento un privilegiato, perché gioco nella Juventus e faccio la cosa che mi piace di più".

Come vivi questa alternanza in attacco?

"Tutti vorremmo giocare, è una competizione sana. Il mister decide chi gioca e io cerco di farmi trovare pronto quando mi chiama. Mi sto allenando sempre forte, aspettando la mia chance: quando gioco devo fare gol, ma credo che arriveranno".

Il futuro incerto ti sta condizionando un po'?

"No, non sento nessuna pressione o fastidio. Sono concentrato sul presente, cerco di fare il massimo in ogni situazione. Nessuno può sapere cosa succederà".