Atalanta, Juric: "15 palle gol nelle ultime due partite, prima o poi ci sbloccheremo"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League pareggiato per 0-0 contro lo Slavia Praga.

Cosa prevale a caldo dopo questo 0-0?

"In due partite abbiamo avuto 15 palle gol in tutti i modi, purtroppo è un momento così. Sei contento quando crei tutte queste occasioni, ma in questo momento ci gira così. Non riusciamo a fare gol, ma dobbiamo pensare positivo: quando crei così tanto, prima o poi arriva il momento che ti sblocchi".

E' preoccupato?

"Sono dispiaciuto: crei 15 palle gol, non riesci a farlo e concedi poco. Sei triste perché non vinci".

Vi manca uno stoccatore come Retegui?

"Scamacca è un grande talento, dopo più di un anno di non gioco va inserito bene. Oggi ha avuto due occasioni e mi dispiace anche per Krstovic, che sta facendo tante cose bene e sta avendo anche sfortuna. Bisogna continuare così. Anche con Lookman, che ha avuto tante occasioni, non siamo riusciti a fare gol".

Contento di Bernasconi?

"Abbiamo ragazzi giovani che stanno facendo bene e ci stanno dando una grande mano".