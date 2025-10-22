Atalanta ancora a secco, per Krstovic è la nona volta: il confronto con Retegui è impietoso

E con Atalanta-Slavia Praga sono nove le partite in cui Nikola Krstovic è rimasto a secco in stagione, su dieci disputate: in assenza di Scamacca, fermato da problemi fisici, all'ex attaccante del Lecce la Dea ha chiesto i gol per confermarsi sui livello dell'era Gasperini, ma fino a questo momento Krstovic è riuscito ad andare in gol solo una volta in campionato, nella sfida stravinta contro il Torino. In tutte le altre occasioni in cui è sceso in campo, il confronto con il recentissimo ex Retegui è stato impietoso.

Attenzione però. Guai a considerare il montenegrino come l'erede naturale del bomber della Nazionale: parliamo di giocatori diversi, molto più uomo di manovra l'ex Lecce e decisamente più finalizzatore l'attuale centravanti dell'Al-Qadisiya. Tuttavia, se in nove occasioni su dieci il centravanti non è riuscito a incidere sulla partita, forse qualcosa va rivisto. Nelle prestazioni del giocatore, o forse nelle aspettative nei suoi confronti, considerando anche i due buoni ma non eccezionali campionati con la maglia del Lecce in termini di gol segnati.

E con un Lookman che appare ancora lontano partente del goleador ammirato l'anno scorso e due anni fa, Scamacca che non riesce a trovare continuità di utilizzo e Sulemana che non è certo un bomber, toccherà a Juric provare a valorizzare al massimo uno degli investimenti più importanti della scorsa sessione di mercato orobica.