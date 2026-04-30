Focus TMW Panchine d'Europa, la Premier League è il campionato dove si esonera di più

Si continua ad esonerare, anche a fine aprile. Il Burnley, certificata la retrocessione in Championship, ha deciso di separarsi da Scott Parker e si affiderà presumibilmente a un traghettatore per le ultime partite in Premier League. E così la Premier League diventa il campionato dove si esonera di più, superando la Bundesliga: 11 avvicendamenti. Questo lo scenario nei cinque principali tornei d'Europa

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN

1 settembre, esonerato Erik ten Hag

8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

15 settembre, esonerato Gerardo Seoane

15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG

9 novembre, esonerato Paul Simonis

9 novembre, subentrato Daniel Bauer

8 marzo, esonerato Daniel Bauer

9 marzo, subentrato Dieter Hecking

AUGSBURG

1 dicembre, esonerato Sandro Wagner

1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ

3 dicembre, esonerato Bo Henriksen

7 dicembre, subentrato Urs Fischer

EINTRACHT FRANCOFORTE

18 gennaio, esonerato Dino Toppmöller

2 febbraio, subentrato Albert Riera

WERDER BREMA

1 febbraio, esonerato Horst Steffen

4 febbraio, subentrato Daniel Thioune

COLONIA

22 marzo, esonerato Lukas Kwasniok

22 marzo, subentrato (ad interim) René Wagner

UNION BERLINO

11 aprile, esonerato Steffen Baumgart

11 aprile, subentrato (ad interim) Marie-Louise Eta

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LALIGA

OVIEDO

9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic

9 ottobre, subentrato Luis Carrion

14 dicembre, esonerato Luis Carrion

16 dicembre, subentrato Guillermo Almada

LEVANTE

30 novembre, esonerato Julian Calero

20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD

14 dicembre, esonerato Sergio Francisco

20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

REAL MADRID

12 gennaio, esonerato Xabi Alonso

12 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa

MAIORCA

23 febbraio, esonerato Jagoba Arrasate

26 febbraio, subentrato Martin Demichelis

ALAVES

3 marzo, trasferito Edouardo Coudet

3 marzo, subentrato Quique Sanchez Flores

SIVIGLIA

23 marzo, esonerato Matias Almeyda

24 marzo, subentrato Luis Garcia

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LIGUE 1

MONACO

9 ottobre, esonerato Adi Hutter

12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES

11 dicembre, dimesso Luis Castro

11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari

10 marzo, esonerato Ahmed Kantari

10 marzo, subentrato Vahid Halilhodzic

NIZZA

29 dicembre, esonerato Franck Haise

29 dicembre, subentrato Claude Puel

STRASBURGO

6 gennaio, trasferito Liam Rosenior

7 gennaio, subentrato Gary O'Neil

METZ

20 gennaio, esonerato Stéphane le Mignan

20 gennaio, subentrato Benoit Tavenot

RENNES

9 febbraio, esonerato Habib Beye

18 febbraio, subentrato Franck Haise

MARSIGLIA

11 febbraio, esonerato Roberto De Zerbi

18 febbraio, subentrato Habib Beye

PARIS FC

22 febbraio, esonerato Stéphane Gilli

22 febbraio, subentrato Antoine Kombouaré

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PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST

9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo

9 settembre, subentrato Ange Postecoglou

18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou

21 ottobre, subentrato Sean Dyche

12 febbraio, esonerato Sean Dyche

15 febbraio, subentrato Vitor Pereira

WEST HAM

27 settembre, esonerato Graham Potter

27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON

2 novembre, esonerato Vitor Pereira

12 novembre, subentrato Rob Edwards

CHELSEA

1 gennaio, esonerato Enzo Maresca

6 gennaio, subentrato Liam Rosenior

23 aprile, esonerato Liam Rosenior

23 aprile, subentrato Calum McFarlane

MANCHESTER UNITED

5 gennaio, esonerato Ruben Amorim

13 gennaio, subentrato Michael Carrick

TOTTENHAM

11 febbraio, esonerato Thomas Frank

14 febbraio, subentrato Igor Tudor

29 marzo, esonerato Igor Tudor

31 marzo, subentrato Roberto De Zerbi

BURNLEY

30 aprile, esonerato Scott Parker

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SERIE A

JUVENTUS

27 ottobre, esonerato Igor Tudor

30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA

1° novembre, dimissioni Patrick Vieira

6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA

4 novembre, esonerato Stefano Pioli

7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA

10 novembre, esonerato Ivan Juric

12 novembre, subentrato Raffaele Palladino

PISA

1 febbraio, esonerato Alberto Gilardino

3 febbraio, subentrato Oscar Hiljemark

HELLAS VERONA

2 febbraio, esonerato Paolo Zanetti

3 febbraio, subentrato Paolo Sammarco

TORINO

23 febbraio, esonerato Marco Baroni

23 febbraio, subentrato Roberto D'Aversa

CREMONESE

18 marzo, esonerato Davide Nicola

18 marzo, subentrato Marco Giampaolo