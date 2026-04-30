Yildiz in ripresa: il turco punta alla maglia da titolare contro il Verona

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Verona. La seduta di ieri ha portato buone notizie a Luciano Spalletti, visto che Kenan Yildiz ha lavorato in parte in gruppo. Il turco si avvia così a vivere una settimana diversa rispetto alle scorse. Infatti, prima di Bologna e Milan, Yildiz aveva lavorato per lo più a parte. Adesso il numero 10 bianconero sembra avviarsi al ritorno alla normalità. I prossimi giorni saranno comunque decisivi per capire se Yildiz potrà essere titolare oppure no contro il Verona. Mentre Thuram, ieri, ha lavorato a parte, visto che è alle prese con un fastidio al ginocchio. Il francese, contro il Milan, aveva una vistosa fasciatura e anche in questo caso solo i prossimi giorni saranno indicativi per capire se potrà essere titolare domenica pomeriggio.

Nico Gonzalez verso il rientro a Torino.

Negli ultimi giorni di agosto, la Juventus ha ceduto Nico Gonzalez in prestito all’Atletico Madrid con obbligo di riscatto fissato al raggiungimento del 60% delle presenze in Liga da almeno 45 minuti. Il club spagnolo, però, non sembra orientato a far scattare l’opzione obbligatoria e un assist ai colchoneros è arrivato proprio dalle condizioni fisiche di Nico Gonzalez. L’argentino ha riportato un fastidio muscolare che richiederà circa 3 settimane per tornare in campo. Questo significa che Nico Gonzalez non raggiungerà le presenze richieste. L’Atletico Madrid, però, potrebbe decidere comunque di aprire una nuova trattativa con la Juventus per l’argentino, provando ad abbassare la cifra richiesta dalla Vecchia Signora. Il riscatto di Nico Gonzalez era fissato a 32 milioni, ma gli spagnoli puntano a spendere di meno. La volontà dell’argentino sarebbe quella di restare in Spagna, ma vista la situazione è possibile un suo ritorno a Torino e poi si capirà in estate quale sarà il suo destino. Non è del tutto da scartare l’ipotesi che Spalletti lo possa valutare, anche perché la Juventus non sarebbe propensa a incassare meno di 30 milioni.

A fine stagione si capirà il futuro di Vlahovic.

Nel match di domenica sera contro il Milan, Dusan Vlahovic è tornato in campo per pochi minuti. Il bomber serbo spera in un finale di stagione in crescendo, visto che la sua è stata una stagione sfortunata a causa degli infortuni. Vlahovic potrà dare una mano a Spalletti, come ha spiegato lo stesso allenatore toscano dopo la sfida contro il Milan. A fine stagione, poi, si capirà quale sarà il futuro del bomber serbo. La Juventus e Vlahovic hanno riaperto i dialoghi per il rinnovo, ma le parti devono ancora trovare la quadra dal punto di vista delle cifre e delle commissioni. Perciò, nelle prossime settimane, sono previsti altri contatti che tracceranno la strada in un senso o nell’altro. La Juventus, parallelamente, valuta anche altri attaccanti, visto che l’intenzione sarebbe quella di tenere Vlahovic e inserire un altro bomber di razza. Per questo si sta sondando il mercato per capire chi potrà essere il profilo giusto. Tra i nomi al vaglio ci sarebbe anche quello di Lewandowski, che si libererà a parametro zero. Ma anche in questo caso ci saranno da capire le eventuali condizioni economiche. Il Barcellona non vorrebbe perdere Lewandowski, anche se l’offerta al ribasso di rinnovo non ha soddisfatto del tutto il polacco. Per questo motivo, le cifre del possibile affare non sarebbero uno scoglio facile da superare per la Juventus.