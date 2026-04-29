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Zazzaroni: "PSG-Bayern, il nostro calcio non può essere come quello"

Zazzaroni: "PSG-Bayern, il nostro calcio non può essere come quello"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:52Altre Notizie
TMWRadio Redazione

Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

PSG-Bayern, che dice?
"Una bella partita. Per molti allenatori non è calcio. Io mi sono divertito, sicuramente non c'è strategia, è come gli Harlem Globetrotters. Sei 5-2, chiuditi un po', invece ha voluto continuare. La direzione del calcio è questa? E' quella di perdere le coppe? Non credo. Quel tipo di calcio è divertente, poi devi fare i conti con l'Italia e con società indebitate. E' un calcio difficilmente replicabile. Vedere partite come Milan-Juve...sicuramentre è meglio, però dobbiamo fare i conti con noi stessi. Il nostro calcio come quello? Non possiamo farlo, non siamo in grado. A me piacerebbe tornare indietro di 30 anni, il nostro dna è vincere in contropiede ma non abbiamo più quei uomini. Gli allenatori qui devono vincere i campionati o portare a casa la salvezza o la qualificazione Champions. Per gli italiani arrivare secondi è un fallimento, vedi Conte. Allegri è uno schifo perché gioca un calcio terrificante ma ha 15 punti in più dello scorso anno. Parliamo come se avessimo certi campioni, ma non li abbiamo".

Come risollevarsi allora?
"Crescere giocatori nostri, fare acquisti più mirati, trovare ricavi diversi. Ma non siamo in grado di cambiare. Dove vogliamo programmare, che non abbiamo mai programmato nulla in Italia? Possiamo permetterci certi campioni? No, ma con quelli fai calcio".

Lei sostiene la difesa di Rocchi: 
"Non è stato provato nulla. Rocchi era l'immagine degli arbitri, odiati da tutte le tifoserie. Lui era l'immagine dell'odiato, quando salta fuori un'indagine che dice che è indagato, per la gente è già l'assassino. Mi auguro che sia colpevole, perché se non lo è c'è da vergognarsi. E' già rovinato, non tornerà più nel mondo degli arbitri. Ma su quello che accade all'AIA bisogna riflettere. La denuncia di Rocca è del maggio 2025. Se il magistrato ha delle prove, perché permette a Rocchi di designare arbitri anche quest'anno? Vuol dire che non ha prove e che le sta cercando. Se ha fatto quella roba, lo ha fatto per correggere un errore. Lui era schiacciato tra un presidente che non lo voleva più, che voleva mettere due arbitri, e sotto degli arbitri, alcuni dei quali non in grado di garantire una perfetta direzione. E poi odiava Open VAR, e l'ha subita. Se mi sbaglio, chiederò scusa, ma se non sbaglio...Sono curioso di capire cosa accadrà. L'avvocato di Rocchi è famoso, è giusto che non lo faccia parlare perché deve sapere prima perché è indagato".

Sarri-Fiorentina è possibile?
"A me Paratici ha detto che rimane Vanoli".

Massara via dalla Roma?
"Credo che vada via, visto che non c'è più il rapporto fiduciario. Chi lo sostituirà non Paratici, non Giuntoli, vedremo...".

Napoli, se andrà via Conte?
"Non lo sa nessuno, parlerà con ADL, si chiariranno. Se sta bene a Conte rimane, sennò andrà via".

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