Venezia al match point per la Serie A. Stroppa: "Gara da affrontare con lo spirito di sempre"

Alla vigilia della trasferta in casa dello Spezia, che può regalare la promozione in Serie A al suo Venezia, Giovanni Stroppa ha parlato nel consueto appuntamento in conferenza stampa:

"Affrontiamo la gara con lo spirito di sempre, cercando di portare a casa il risultato attraverso quello che sappiamo fare. Ritrovo lo stesso campo e lo stesso arbitro di un anno fa, ma non guardo queste cose, non mi interessano. Sono totalmente concentrato sulla squadra e su quello che deve fare.

Molte volte si dice che questo tipo di sfide si preparano da sole, noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e la squadra è ben mentalizzata. Non voglio sminuire l’importanza della partita, ma in questo momento dobbiamo fare le cose come le abbiamo sempre fatte. Domani abbiamo di fronte uno squadrone e ogni particolare farà la differenza.

A inizio stagione ho detto che volevo una squadra con un’idea di gioco ben precisa, l’incognita la danno sempre i risultati ma le prestazioni erano pensate per poter arrivare a questa qualità di gioco. Per domani la squadra sta bene e gli indisponibili saranno comunque al seguito della squadra.

Lo Spezia è una squadra che attacca forte l’uomo, vediamo domani se sarà una partita a tutto campo o meno, noi siamo abituati a fare un certo tipo di gioco e domani vedremo come andrà l’andamento della partita dal punto di vista tattico.

Domani mi aspetto un avversario coraggioso, così come mostrato nell’ultima partita a Catanzaro. Domani dovremo mettere sul campo le nostre qualità fisiche e mentali. Dal punto di vista emotivo affronteremo la gara nello stesso modo delle scorse sfide.”