Paratici e un nuovo capo scout alla Fiorentina. Non Gabbanini: "Potevo entrare con altri"

La Fiorentina aspetta di poter finalmente esaurire il conto alla rovescia per poter salutare l'ingresso in dirigenza di Fabio Paratici, che pare ormai destinato a firmare tra questa settimana e la prossima il contratto da responsabile dell'area tecnica dei viola fino al 2030, solo una volta risolto il precedente vincolo con il Tottenham, passaggio essenziale per poi potersi spostare a Firenze e al Viola Park.

Paratici tra l'altro non arriverà alla Fiorentina da solo: come raccontato già nelle scorse ore, infatti, si doterà di una struttura minima di propri uomini, chiamati ad accompagnarlo in quella che sembra realmente una vera impresa. A partire da un capo scout, che nello specifico dovrebbe rispondere all'identikit di Lorenzo Giani, fiorentino di passaporto (è della vicina Reggello) e già suo collaboratore tra la Juventus e il Tottenham, dove si è specializzato proprio come osservatore.

Sfuma invece l'altro candidato forte a subentrare come scout della Fiorentina, un altro 'autoctono' quale Leonardo Gabbanini. Lo ha confermato lo stesso diretto interessato a FirenzeViola.it: "Non è una soluzione possibile. L’accostamento a Paratici non è più fattibile, anche perché ero in contatto con la Fiorentina per entrare in società con un altro dirigente, che in tempi recenti è stato vicino ad arrivare nel club. In questo modo sarei entrato, ma appunto con un’altra figura. Ed ero fortemente convinto di questo progetto, che purtroppo è saltato sul più bello".