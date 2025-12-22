Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col Tottenham

La Fiorentina aspetta Fabio Paratici. Come rivelato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'ex Juventus dovrebbe approdare nel club gigliato e diventare il nuovo direttore sportivo. E a proposito dell'indiscrezione piovono conferme anche dall'Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Daily Mail Sport, domenica sera il Tottenham non era ancora stato contattato dalla Fiorentina a proposito dell'affare ormai delineato con Paratici, ma secondo il tabloid inglese l'approccio con il club arriverà a breve. In questo senso la Viola è fiduciosa di poter strappare il dirigente di 53 anni al Nord di Londra. Scontata la squalifica di 30 mesi della FIFA per il suo coinvolgimento in uno scandalo finanziario alla Juventus, gli Spurs non hanno "abbandonato" il dirigente di Borgonovo Val Tidone e ad ottobre è stato nominato a capo del management sportivo del club, ma a distanza di due mesi sembra indirizzato all'addio.

Questo andrebbe a minare il progetto del Tottenham, che ne risentirebbe per i piani di mercato invernale nella finestra di gennaio, qualora Paratici lasciasse il club proprio in questo momento. Ma come affermato dalle informazioni raccolte da TMW, l'ex Juventus avrebbe già dato il proprio placet a formalizzare il trasferimento e dunque fare il suo ritorno in Italia, in un club di Serie A. Per quella che sarebbe la sua prima volta alla Fiorentina, prendendo il posto dell'ormai ex Daniele Pradè.