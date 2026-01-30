Live TMW Parma, Carboni: "Qui per crescere e centrare la salvezza"

Dopo molti nomi circolati nelle ultime settimane di mercato, il Parma ha trovato il suo rinforzo per la fascia sinistra: si tratta di Franco Carboni, esterno classe 2003 di proprietà dell'Inter. Dopo aver trovato buona continuità nella prima parte di stagione con la maglia dell'Empoli, il laterale argentino ha accettato la corte del club crociato ed è tornato in Serie A. Tra pochi minuti sarà lo stesso Franco Carboni a presentarsi al mondo gialloblu, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio Tardini.

Ore 16.30 - Ha inizio la conferenza stampa.

Con che spirito arriva a Parma e quali obiettivi?

"Sono molto contento di arrivare in questa società. Ringrazio per la fiducia. Gli obiettivi personali sono crescere e imparare, essere pronto per giocare. La squadra è raggiungere l'obiettivo della salvezza".

Com'è nata la trattativa?

"Una grande società, con grande storia. Adesso stanno molto bene. Ho detto subito di sì a questa opportunità".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Posso giocare a quattro come terzino. A cinque anche come quinto o anche il terzo. Nei ruoli sulla fascia".

Nelle giovanili ha giocato con giocatori come Nico Paz, Granacho e Soulé.

"Sono stato con loro in Under 20 e anche in Nazionale maggiore. Sono molto amico di Soulé e conosco bene anche Nico: stanno facendo molto bene in Serie A e si meritano questo presente".

Ha visto giocare il Parma? Come l'ha giudicato?

"Ho visto delle partite. Mi piace come giocano, una squadra giovane che si difende bene e con grandi giocatori giovani che possono fare molto bene".

Cosa pensa della salvezza?

"Penso che l'obiettivo è la salvezza e si può raggiungere tranquillamente. Pensiamo partita dopo partita per fare il meglio".

Ha parlato con qualcuno degli argentini?

"Conoscevo solo Valenti, che giocava dove giocavo io da piccolo. Non l'ho sentito prima di arrivare. Ma sono tutti molto bravi".

Ore 16.37 - Termina la conferenza stampa.