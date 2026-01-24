Parma, Cuesta sul mercato: "Guaita ha dato il suo contributo. Trabucchi in prestito? Vi spiego"

E' stato un mercato senza sussulti quello vissuto finora dal Parma. Zero acquisti e tante cessioni di giocatori ai margini per la rosa a disposizione di Carlos Cuesta, che anche di ciò ha parlato quest'oggi nella conferenza stampa di vigilia alla sfida all'Atalanta: "Con la società siamo allineati sui movimenti di mercato. Farei anche le mie parole per quelli che non ci sono più, come Guaita, che ha dato un contributo importante, come Begic, Hernani, Lovik, che hanno contribuito molto affinché il gruppo fosse sano, una grande squadra che si aiuta costantemente, sempre provando a fare il massimo e creando valori che si creano in campo".

Cosa serve dal mercato?

"Serve lavorare meglio, provare a dare tutto ciò che abbiamo dentro per fare meglio. Il mio focus è sempre lo stesso: aiutare i ragazzi affinché possano esprimere il loro potenziale. E provare a essere sempre al loro fianco per aiutarli".

In che ruolo si sente scoperto?

"Ci sentiamo coperti".

La scelta di mandare in prestito Trabucchi?

"Teniamo tanto a lui, è stato dimostrato e ha anche debuttato da titolare in Coppa. Pensiamo che per il suo sviluppo sia importante avere questa possibilità, trovare minutaggio in un campionato molto competitivo che lo aiuterà a crescere".

