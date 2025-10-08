Parma, il mercato dopo 6 giornate: Ndiaye e Sorensen le certezze di Cuesta, sfortuna Frigan

Quello di Cuesta è un Parma che affronta la sosta per le Nazionali con in mente ancora il brutto ko interno contro il Lecce. Dopo sei partite di campionato (e due di Coppa Italia), però, alcune certezze ci sono per quanto riguarda quei giocatori arrivati dal mercato estivo: come ad esempio Abdoulaye Ndiaye, centrale senegalese prelevato dal Troyes, oppure Oliver Sorensen, centrocampista danese classe 2002 che finora è stato tra i più utilizzati fra i nuovi acquisti.

Il più utilizzato - Ndiaye, come detto, è il giocatore più sfruttato da mister Cuesta fino ad oggi, con ben 450 minuti complessivi racchiusi in difesa in quattro presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Gli altri - Sorensen, segue a ruota, con 438' ed una presenza fissa nelle 8 partite fin qui disputate da Parma (6 in campionato e 2 in Coppa Italia). Poi ecco Cutrone che di presenze ne ha sei con anche un gol all'attivo (370'). A seguire Ordonez (297') con le prime quattro di A sempre in campo e 180' nelle due gare di Coppa Italia. E ancora, Britschgi con 225' (3 presenze, 1 gol in Coppa Italia), Oristanio con 159' (4 presenze), Troilo con soli 90' in Coppa Italia (poi solo panchina). Chiude lo sfortunato Frigan, 11' in campo in Coppa contro il Pescara, prima della rottura del legamento crociato. Il mercato del Parma - nota a margine - si è chiuso con il primo americano dell'era Krause, ovvero quel Cremaschi che però non ha ancora esordito in maglia ducale: per il centrocampista classe 2005 - arrivato dall'Inter Miami di Messi - solo due panchine all'attivo, prima del Mondiale U20 con gli USA nel quale è tuttora impegnato.