TMW
Parma, lussazione del dito della mano per Pellegrino: nessuno stop, giocherà con un tutore
TUTTO mercato WEB
Non una buona notizia per il Parma ma neanche la peggiore che poteva arrivare. Mateo Pellegrino, attaccante dei ducali che nel finale della gara contro l'Udinese si è fatto medicare una mano dopo uno scontro di gioco, è infatti stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lussazione del dito della stessa mano.
Nessuno stop forzato.
Secondo quanto emerge direttamente dalla società gialloblù il centravanti non si fermerà neanche per una giornata, visto che scenderà in campo con uno speciale tutore che gli permetterà di giocare regolarmente già a partire dalla partita di giovedì prossimo quando il Parma andrà in scena al Dall'Ara contro il Bologna per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, i risultati delle 17:30: Ravenna devastante, colpo del Sorrento, pari in extremis per l’Ospitaletto
Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta"
Pronostici
Calcio femminile