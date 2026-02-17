Pellegrino e il rapporto con papà Mauricio e Cuesta: parla il capocannoniere del Parma

Mateo Pellegrino sta guidando il Parma alla salvezza a suon di gol segnati. Sono 10 le reti segnate dal classe 2001 figlio d'arte (suo padre Mauricio è oggi l'allenatore del Lanus ed ex difensore che in carriera ha giocato anche con il Liverpool e il Barcellona tra le altre) in stagione, 7 in campionato. E la punta argentina dei ducali è stata intervistata da Sky Sport.

Pellegrino comincia raccontando il rapporto che ha proprio con suo padre Mauricio: "Il rapporto che ho con mio papà è bellissimo, ci parlo tutti i giorni e mi dà tanti consigli. Come una relazione normale tra padre e figlio. Mi ha detto tante cose, sin da quando sono piccolo, non scelgo un solo consiglio ma ricordo sempre di provare a essere la miglior persona possibile, prima del giocatore".

L'intervista al capocannoniere del Parma quindi prosegue e si conclude con qualche parola spesa da Pellegrino nei confronti del suo giovanissimo allenatore, lo spagnolo Carlos Cuesta: "Avere un allenatore giovane ci dà tanto, ha molta energia e voglia di farci imparare. Sono contento di averlo".