Parma, mercato in entrata a rallentatore. A sinistra si punta a Bocat dello Stoke City

In casa Parma l’unico volto “nuovo”, se così si può definire, è quello di Zion Suzuki, rientrato dal Giappone dopo l’intervento chirurgico alla mano sinistra e il successivo periodo di riabilitazione svolto a Tokyo. Sul fronte delle uscite, il club emiliano ha invece lavorato con decisione per snellire la rosa. Hanno lasciato Parma Lovik, trasferitosi al Trabzonspor, Begic passato alla Sampdoria e Hernani approdato al Monza. A queste operazioni si aggiunge il prestito del giovane Trabucchi alla Dolomiti Bellunesi, in Serie C, e la recente rescissione consensuale del contratto del portiere spagnolo Vicente Guaita.

Nonostante l’attenzione costante alle opportunità di mercato, il Parma non ha ancora concluso operazioni in entrata. Resta aperta l’ipotesi di uno scambio con il Cagliari che coinvolgerebbe Cutrone, destinato alla Sardegna, e Luvumbo, possibile rinforzo per l’Emilia. La priorità resta l’acquisto di un esterno offensivo di fascia sinistra. Tramontata l’ipotesi Schjelderup del Benfica, il club valuta profili alternativi.

Nel frattempo, per il ruolo di terzino sinistro, resta l’idea Eric Bocat dello Stoke City, possibile operazione in prestito con obbligo di riscatto intorno ai due milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.