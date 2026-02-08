Parma, Ordonez: "Sono molto contento per questo gol, il primo in Serie A"

Pomeriggio indimenticabile per il centrocampista del Parma Christian Ordonez. L'argentino, entrato nel finale del derby emiliano contro il Bologna, ha deciso la sfida in pieno recupero, con un tiro da fuori area che ha trafitto Skorupski. Prima rete in Serie A per l'argentino, arrivato in estate dal Velez. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sono molto contento, è il mio primo gol in Serie A. Purtroppo non ho la mia famiglia qui, ma sono felice perché sicuramente lo hanno potuto vedere dall'Argentina.