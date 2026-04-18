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Parma, buone notizie per Pellegrino: tac negativa, in serata tornerà in città
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Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Mateo Pellegrino, che nella giornata di oggi aveva rimediato un paio di colpi alla testa contro l’Udinese prima con Ndiaye e poi con Kristensen. Le botte gli avevano provocato dei giramenti di testa che avevano convinto il Parma a portare immediatamente il calciatore all’Ospedale di Udine per accertamenti.
Il calciatore sta bene: ha già svolto tutti gli esami, tac compresa, e tutto è risultato negativo. In serata l’attaccante farà già rientro a Parma.
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