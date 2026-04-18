TMW Parma, buone notizie per Pellegrino: tac negativa, in serata tornerà in città

Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Mateo Pellegrino, che nella giornata di oggi aveva rimediato un paio di colpi alla testa contro l’Udinese prima con Ndiaye e poi con Kristensen. Le botte gli avevano provocato dei giramenti di testa che avevano convinto il Parma a portare immediatamente il calciatore all’Ospedale di Udine per accertamenti.

Il calciatore sta bene: ha già svolto tutti gli esami, tac compresa, e tutto è risultato negativo. In serata l’attaccante farà già rientro a Parma.